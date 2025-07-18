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Федоров про виробництво дронів-перехоплювачів: вже маємо перші результати

Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Мілан Лєліч

Україна активно працює над виробництвом дронів-перехоплювачів. Вже є перші результати.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами міністра, дрони-перехоплювачі вже активно контрактуються за задачею президента Володимира Зеленського.

"Взагалі ця тема в позитивному сенсі хакнута Україною і ми вже маємо перші результати", - зазначив Федоров.

Виробництво дронів-перехоплювачів в Україні

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів.Адже кількість збитих російських "Шахедів" невпинно буде зростати.

Перед цим головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив поліпшити протиповітряну оборону. Зокрема, йдеться і про дрони-перехоплювачі.

Таке доручення генерал дав на тлі масованих атак дронів на Київ та інші українські міста.

Президент також розповідав, що українські воїни продовжують використовувати дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Тільки за тиждень було збито сотні ворожих цілей.

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