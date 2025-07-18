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Федоров о производстве дронов-перехватчиков: уже есть первые результаты

Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Украина активно работает над производством дронов-перехватчиков. Уже есть первые результаты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами рассказал первый вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам министра, дроны-перехватчики уже активно контрактуются по задаче президента Владимира Зеленского.

"Вообще эта тема в положительном смысле хакнута Украиной и мы уже имеем первые результаты", - отметил Федоров.

 

Производство дронов-перехватчиков в Украине

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков, ведь количество сбитых российских "Шахедов" неуклонно будет расти.

Перед этим главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил улучшить противовоздушную оборону. В частности, речь идет и о дронах-перехватчиках.

Такое поручение генерал дал на фоне массированных атак дронов на Киев и другие украинские города.

Президент также рассказывал, что украинские воины продолжают использовать дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Только за неделю были сбиты сотни вражеских целей.

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