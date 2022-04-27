Федоров уверен, что Meta вскоре откроет офис в Украине

"Поверьте, я начинаю и заканчиваю каждый разговор с ними именно по этому вопросу. Уверен, что это (открытие офиса Meta в Украине - ред.) скоро состоится", - сказал Федоров.

Напомним, недавно в компании Meta заявили, что усилят меры по борьбе с дезинформацией Кремля о войне с Украиной.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 63-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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