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Федоров упевнений, що Meta незабаром відкриє офіс в Україні

Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оцінив можливість відкриття офісу Meta (раніше Facebook) в Україні. На його думку, це може відбутися вже найближчим часом.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Повірте, я починаю і закінчую кожну розмову з ними саме з цього питання. Впевнений, що це (відкриття офісу Meta в Україні - ред.) скоро відбудеться", - сказав Федоров.

Нагадаємо, нещодавно в компанії Meta заявили, що посилять заходи щодо боротьби з дезінформацією Кремля про війну з Україною.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 63-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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FacebookМихайло Федоров