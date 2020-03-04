Федоров может сохранить пост вице-премьера в новом Кабмина

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в новом Кабмине может сохранить свою должность. Это следует из поданной 4 марта декларации кандидата на должность.

Согласно поданной декларации, доходы Федорова в 2019 году составили почти 5 млн гривен, из которых более 250 тысяч - это зарплата в Кабмине, остальные - доход от бизнеса. При этом его супруга за прошлый год задекларировала 11 тысяч гривен соцпомощи.

Федоров в банке хранит более 460 тысяч гривен, более 6 тыс. долларов и 3 тыс. евро. Кроме того, у него есть 200 тыс. долларов наличными. Он также внес в декларацию дом в Запорожской области и две квартиры в Киеве, одну из которых он арендует.

В собственности Федорова находятся компании ООО "5 Служба", ООО "СММСТУДИО" и доля в ООО "СТАДИМИР".

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщали, что в новом Кабмине могут остаться Михаил Федоров, Дмитрий Дубилет и Арсен Аваков.

В "Слуге народа" сегодня уже подтвердили, что у президента Владимира Зеленского нет кандидатуры на замену Авакова.