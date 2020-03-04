Федоров може зберегти посаду віце-прем'єра в новому Кабміну

Віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у новому Кабміні може зберегти свою посаду. Це випливає з поданої 4 березня декларації кандидата на посаду.

Згідно з поданою декларацією, доходи Федорова у 2019 році склали майже 5 млн гривень, з яких понад 250 тисяч - це зарплата в Кабміні, решта - дохід від бізнесу. При цьому його дружина за минулий рік задекларувала 11 тисяч гривень соцдопомоги.

Федоров в банку зберігає понад 460 тисяч гривень, понад 6 тис. доларів і 3 тис. євро. Крім того, у нього є 200 тис. доларів готівкою. Він також вніс до декларації будинок в Запорізькій області та дві квартири в Києві, одну з яких він орендує.

У власності Федорова знаходяться компанії ТОВ "5 Служба", ТОВ "СММСТУДІО" і частка в ТОВ "СТАДІМІР".

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що в новому Кабміні можуть залишитися Михайло Федоров, Дмитро Дубілет і Арсен Аваков.

У "Слузі народу" сьогодні вже підтвердили, що у президента Володимира Зеленського немає кандидатури на заміну Авакова.