Федоров розповів, по яким російським кораблям завдали ударів морські дрони

Український флот морських дронів за рік існування атакував вісім російських суден.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Сьогодні частина Чорноморського флоту РФ пішла на дно", - підкреслив він.

За словами міністра, українські дрони уразили кораблі "Адмірал Макаров", "Іван Голубець", "Іван Хурс", "Сергій Котов", "Нафтовий маяк", "Акула" та "Серна".

"Атаками наших дронів захоплюється весь світ. І це лише початок. Продовжуємо розвивати та вдосконалювати технологію, щоб ви бачили ще більше уражених російських кораблів у новинах", - додав міністр.

Ліквідація російських кораблів

10 листопада стало відомо, що розвідники Головного управління розвідки Міноборони провели успішну спецоперацію у Криму. У селищі Чорноморське були уражені два малі десантні кораблі, втрати в особовому складу росіян уточнюються.

ГУР підтвердило, що 10 листопада була проведена операція з використанням надводних дронів. Один корабель старішого проєкту 1176 "Акула", інший новіший - проєкту 11770 "Серна" пішли на дно.

Удар по Керчі

4 листопада у тимчасово окупованій Керчі в Криму пролунали вибухи. Тоді російські загарбники розповідали про роботу протиповітряної оборони.

Пізніше українські військові заявили про те, що Сили оборони вдарили по суднобудівному заводу "Затока" у Криму.

Також стало відомо, що в результаті атаки був пошкоджений носій "Калібрів" корвет "Аскольд", який окупанти збиралися спустити на воду і ввести у склад Чорноморського флоту в грудні цього року.

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ показали фото наслідків. Кадри показали, що Сили оборони завдали значних пошкоджень ворожому кораблю "Аскольд".

За наявною інформацією, російський корабель зазнав значних пошкоджень і, можливо, не підлягає ремонту.

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