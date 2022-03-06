Федоров призвал Microsoft заблокировать в России сервисы Azure, Skype и GitHub

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к руководству Microsoft и призвал заблокировать сервисы Azure, Skype и GitHub в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра.
Чиновник сообщил, что продолжает системную работу по технологической изоляции агрессора.
По его словам, последний раз кровь мирных граждан в Европе проливали, когда "облака" были только на небе, общение было обычной почтой, а программировали на лентах.
"Россия стремительно идет "вперед в прошлое", – сообщил Федоров.
Ранее мы сообщали, что Spotify остановил продажу подписки Premium в России.
Также мы писали, что TikTok приостановит работу в России.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!