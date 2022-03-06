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Федоров закликав Microsoft заблокувати в Росії сервіси Azure, Skype та GitHub

Автор: Тетяна Самарук

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до керівництва Microsoft та закликав заблокувати сервіси Azure, Skype та GitHub у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра.

Урядовець повідомив, що продовжує системну роботу щодо технологічної ізоляції агресора.

За його словами, востаннє кров мирних громадян в Європі проливали, коли "хмари" були тільки на небі, спілкування було звичайною поштою, а програмували на стрічках.

"Росія стрімко йде "вперед в минуле", - повідомив Федоров.

Михайло Федоров звернувся до Microsoft (t.me/zedigital)

Раніше ми повідомляли, що Spotify зупинив продаж підписки Premium у Росії.

Також ми писали, що TikTok призупинить роботу в Росії.

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