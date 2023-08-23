Чому "Москва сіті" часто потрапляє під атаки у РФ: що кажуть в розвідці

Влучання невідомих об’єктів у будівлі "Москва сіті" можна пояснити тим, що саме там розташовані установи, які планують воєнні злочини держави-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Оці шляхетні невідомі літаючі об'єкти спрямовуються виключно на ті об'єкти та установи, які залучені до геноцидної війни сучасної Росії проти України",- сказав він.

За його словами, це ті місця, де розташовуються певні спецслужби, офіси, міністерства.

"А також інші установи, які залучені в реалізації, плануванні, контролі та здійсненні цієї війни і воєнних злочинів", - додав Юсов.

Мета ударів по території РФ

Відповідаючи на питання, чи змінюються настої росіян через прильоти, Юсов сказав: "Звичайно, подібні дії мають багатоплановий характер і впливають одразу на декілька процесів. Окрім цілей і військових результатів даних операцій це і громадський настрій, інформаційний ефект, позиція рашистів на міжнародному ринку озброєнь та багато інших чинників. Зокрема, авторитет Путіна перед його імовірними союзниками або державами, які ще підтримують контакти з ним".

Юсов вважає, що не можна серйозно можна ставитися до диктатора, який навіть в столиці не може проконтролювати ситуацію і захистити небо.

"Наскільки серйозно можна ставитися до "другої армії світу", якщо їх стратегічна авіація, бомбардувальники вибухають і знищуються, навіть не злітаючи. Про яку оборонку і продаж зброї можна говорити, якщо їх сучасні комплекси С-400 так само прекрасно палають. Тобто далі буде. Все в динаміці. Українські сили безпеки оборони працюють. Працює ГУР", - додав він.

Удари дронів по "Москва сіті"

Нагадаємо, дрони постійно атакують район у російській столиці "Москва сіті" протягом останнього місяця.

А одна з найбільших атак була у ніч проти 30 липня. Дрони поцілили у так звані "урядові вежі", там розташовані офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторгу та Мінкомзв'язку.

У ніч на 23 серпня мінімум один дрон врізався у будівлю районі "Москва сіті".