Федоров объяснил, как Starlink возвращает связь на деоккупированные территории

Starlink помогает мгновенно восстановить коммуникацию в деоккупированных территориях. Эффективность работы терминала, несмотря на ее зависимость от местоположения, на самом деле является впечатляющей.
Об этом говорится в материале министра цифровой трансформации Михаила Федорова для РБК-Украина "Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска".
Принцип работы терминала похож на мощный роутер. Сигнал зависит от открытости помещений и площади. Например, используя его в полевых условиях - связь работает абсолютно нормально на расстоянии нескольких сотен метров.
В общем, эффективность работы терминала впечатляет.
Восстановление связи на деоккупированных территориях требует от наших операторов немало времени. Однако, терминалы компании Илона Маска делают это мгновенно.
"Работает это следующим образом. Starlink используется, как источник интернет-трафика на замену поврежденного оптического кабеля и предоставляет доступ к спутниковому интернету. Затем его раздают либо через публичную точку Wi-Fi, либо через оптическую сеть, уже существующую в деревне. Так люди дома получают интернет по-прежнему", - объясняет Федоров.
В то же время, как отметил министр, были и случаи, когда с помощью одного Starlink местный провайдер возвращал связь сразу в нескольких сел. Например, в Барышевке Киевской области провайдер "Баришевка.Net" раздает интернет и соседнему селу.
"Из-за боев в компании обстрелами перебили 10 километров кабеля. Благодаря одной станции Starlink провайдер смог быстро восстановить доступ к интернету в нескольких селах", - добавил министр.
Также Starlink устанавливают и в объектах критической инфраструктуры. Речь идет о больницах, сельских советах, школах, волонтерских центрах и прочем. Местные могут прийти в публичное место, чтобы присоединиться к интернету и связаться с родными.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Starlink Ukraine недавно получила лицензию оператора, в связи с чем представительство компании уже вскоре начнет активную работу в Украине.
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