UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Федоров объяснил, как Starlink возвращает связь на деоккупированные территории

Фото: Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Starlink помогает мгновенно восстановить коммуникацию в деоккупированных территориях. Эффективность работы терминала, несмотря на ее зависимость от местоположения, на самом деле является впечатляющей.

Об этом говорится в материале министра цифровой трансформации Михаила Федорова для РБК-Украина "Всегда на связи. Чем Украине во время войны помогает Starlink от Илона Маска".

Как работает Starlink

Принцип работы терминала похож на мощный роутер. Сигнал зависит от открытости помещений и площади. Например, используя его в полевых условиях - связь работает абсолютно нормально на расстоянии нескольких сотен метров.

В общем, эффективность работы терминала впечатляет.

Starlink помогают восстановить связь в деоккупированных территориях

Восстановление связи на деоккупированных территориях требует от наших операторов немало времени. Однако, терминалы компании Илона Маска делают это мгновенно.

"Работает это следующим образом. Starlink используется, как источник интернет-трафика на замену поврежденного оптического кабеля и предоставляет доступ к спутниковому интернету. Затем его раздают либо через публичную точку Wi-Fi, либо через оптическую сеть, уже существующую в деревне. Так люди дома получают интернет по-прежнему", - объясняет Федоров.

В то же время, как отметил министр, были и случаи, когда с помощью одного Starlink местный провайдер возвращал связь сразу в нескольких сел. Например, в Барышевке Киевской области провайдер "Баришевка.Net" раздает интернет и соседнему селу.

"Из-за боев в компании обстрелами перебили 10 километров кабеля. Благодаря одной станции Starlink провайдер смог быстро восстановить доступ к интернету в нескольких селах", - добавил министр.

Также Starlink устанавливают и в объектах критической инфраструктуры. Речь идет о больницах, сельских советах, школах, волонтерских центрах и прочем. Местные могут прийти в публичное место, чтобы присоединиться к интернету и связаться с родными.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Starlink Ukraine недавно получила лицензию оператора, в связи с чем представительство компании уже вскоре начнет активную работу в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина