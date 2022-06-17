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Федоров пояснив, як Starlink повертає зв'язок на деокуповані території

Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Starlink допомагає миттєво відновити комунікацію в деокупованих територіях. Ефективність роботи термінала, попри її залежність від місця розташування, насправді є вражаючою.

Про це йдеться в матеріалі міністра цифрової трансформації Михайла Федорова для РБК-Україна "Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска".

Як працює Starlink

Принцип роботи термінала схожий на потужний роутер. Сигнал залежить від відкритості приміщень та площі. Наприклад, використовуючи його у польових умовах - зв’язок працює абсолютно нормально на відстані декількох сотень метрів.

Загалом, ефективність роботи термінала є вражаючою.

Starlink допомагають відновити звʼязок в деокупованих територіях

Відновлення зв’язку на деокупованих територіях вимагає від наших операторів чимало часу. Однак, термінали компанії Ілона Маска роблять це миттєво.

"Працює це наступним чином. Starlink використовується, як джерело інтернет-трафіку на заміну пошкодженого оптичного кабелю та надає доступ до супутникового інтернету. Потім його роздають або через публічну точку Wi-Fi, або через оптичну мережу, що вже існує в селі. Так люди вдома отримують інтернет як і раніше", - пояснює Федоров.

Водночас, як зауважив міністр, були й випадки, коли за допомогою одного Starlink місцевий провайдер повертав зв’язок одразу в декількох сіл. Наприклад, у Баришівці Київської області провайдер "Баришівка.Net" роздає інтернет й сусідньому селу.

"Через бої у компанії обстрілами перебили 10 кілометрів кабелю. Завдяки одній станції Starlink провайдер зміг швидко відновити доступ до інтернету у декількох селах", - додав міністр.

Також Starlink встановлюють й в об'єктах критичної інфраструктури. Йдеться про лікарні, сільські ради, школи, волонтерські центри та інше. Місцеві можуть прийти у публічне місце, аби приєднатися до інтернету та зв’язатися з рідними.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Starlink Ukraine нещодавно отримала ліцензію оператора, у зв'язку з чим представництво компанії вже незабаром почне активну роботу в Україні.

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