Федоров пояснив, як Starlink повертає зв'язок на деокуповані території

Як працює Starlink

Принцип роботи термінала схожий на потужний роутер. Сигнал залежить від відкритості приміщень та площі. Наприклад, використовуючи його у польових умовах - зв’язок працює абсолютно нормально на відстані декількох сотень метрів.

Загалом, ефективність роботи термінала є вражаючою.

Starlink допомагають відновити звʼязок в деокупованих територіях

Відновлення зв’язку на деокупованих територіях вимагає від наших операторів чимало часу. Однак, термінали компанії Ілона Маска роблять це миттєво.

"Працює це наступним чином. Starlink використовується, як джерело інтернет-трафіку на заміну пошкодженого оптичного кабелю та надає доступ до супутникового інтернету. Потім його роздають або через публічну точку Wi-Fi, або через оптичну мережу, що вже існує в селі. Так люди вдома отримують інтернет як і раніше", - пояснює Федоров.

Водночас, як зауважив міністр, були й випадки, коли за допомогою одного Starlink місцевий провайдер повертав зв’язок одразу в декількох сіл. Наприклад, у Баришівці Київської області провайдер "Баришівка.Net" роздає інтернет й сусідньому селу.

"Через бої у компанії обстрілами перебили 10 кілометрів кабелю. Завдяки одній станції Starlink провайдер зміг швидко відновити доступ до інтернету у декількох селах", - додав міністр.

Також Starlink встановлюють й в об'єктах критичної інфраструктури. Йдеться про лікарні, сільські ради, школи, волонтерські центри та інше. Місцеві можуть прийти у публічне місце, аби приєднатися до інтернету та зв’язатися з рідними.