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Федоров назвав причину своєї відставки, і це не Сирський

22:56 29.07.2026 Ср
2 хв
Найпоширеніша версія звільнення виявилася хибною
aimg Марія Науменко
Федоров назвав причину своєї відставки, і це не Сирський Фото: колишній міністр оборони Михайло Федоров (facebook.com/mykhailofedorov)
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Довкола причин звільнення колишнього глави Міноборони тривалий час точилися різні припущення. Тепер стало відомо, що він сам вважає справжньою причиною відставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишнього міністра оборони України Михайла Федорова для "Української правди".

Федоров наголосив, що не хоче переказувати розмови з президентом чи будувати теорії щодо свого звільнення.

Він зазначив, що публічно багато говорили про нібито конфлікт з тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, однак вважає, що справжні причини були іншими.

"В першу чергу лунало про те, що є певний конфлікт, але в принципі я думаю, що причини взагалі знаходяться в іншому", - підклеслив колишній очільник Міноборони.

Насправді ж, за його словами, після початку змін у роботі Міністерства оборони навколо відомства та його особисто почав посилюватися тиск.

"Ми почали перебудовувати багато різних процесів всередині. І з того, що почало відбуватися в публічному просторі - певний тиск, певні правоохоронні органи навколо нашої роботи - десь з початку квітня було зрозуміло, що градус піднімається. І що це буде чимось закінчуватися", - пояснив Федоров.

На його переконання, найбільше невдоволення викликали зміни у сфері оборонних закупівель і тендерів.

"Причина, яка пов'язана із закупівлями, з тендерами, з тим, що ми почали перебудовувати процеси в цьому напрямку - це викликало велике незадоволення в багатьох людей, які почали постійно впливати і сіяти негатив не тільки навколо президента, а і в цілому в медіапросторі", - додав колишній міністр.

Відставка Федорова

Нагадаємо, у межах кадрових змін в уряді Михайло Федоров залишив посаду міністра оборони України. Новим очільником оборонного відомства став колишній голова СБУ Євгеній Хмара.

Коментуючи відставку Михайла Федорова, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Міністерству оборони бракувало належної координації з командуванням ЗСУ на чолі з тодішнім головкомом Олександром Сирським.

Водночас відставка Федорова викликала широкий суспільний резонанс. У різних містах України відбулися акції на його підтримку, учасники яких закликали повернути колишнього міністра на посаду очільника Міноборони.

Згодом Зеленський зазначав, що був готовий запропонувати Федорову іншу посаду, однак нині бачить міністром оборони Євгенія Хмару.

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Міністерство оборони України Михайло Федоров
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