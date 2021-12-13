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"Неделя будет не простой". В Минцифре предупредили о проблемах с "Дией"

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Украина, Понедельник 13 декабря 2021 23:29
"Неделя будет не простой". В Минцифре предупредили о проблемах с "Дией" Фото: на этой неделе будут проблемы в работе "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

На этой неделе у украинцев могут возникнуть проблемы с приложением "Дия". Об этом предупредил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Михаила Федорова в Telegram.

По его словам, на этой неделе будут тестировать самую масштабную услугу - получение 1000 гривен за вакцинацию для 8 миллионов украинцев.

"Мы тестируем самую масштабную онлайн-услугу за всю историю Украины - возможность получить 1000 грн в рамках проекта єПідтримка", - пишет Федоров.

Старт проекта намечен на 19 декабря, а значит, на тесты осталась последняя неделя.

"Мы уже с сегодняшнего дня постепенно входим в бета-режим, чтобы все отладить. Бывает нестабильность работы, прошу заранее прощения. И эта неделя будет не простой", - объясняет Федоров.

По его словам, сейчас "Дия" работает стабильно: сертификаты генерируются, услуги предоставляются.

Он также напомнил, что в аэропортах и центрах массовой вакцинации работают специальные команды поддержки приложения "Дия".

Напомним, что в приложении "Дия" произошел сбой. Пользователи не могли получить некоторые услуги.

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