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Федоров назвав причину періодичних збоїв у додатку "Дія"

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 10:57
Федоров назвав причину періодичних збоїв у додатку "Дія" Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Періодичні збої в додатку "Дія" пов'язані з тим, що немає єдиної бази даних, з якої підтягуються документи. Тобто іноді навантаження не витримують самі реєстри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова для BBC Україна.

Зокрема, він відповів на питання про масштабний збій в "Дії", коли почався пілотний проект з видачі тисячі гривень за вакцинацію.

"Насправді нічого не зламалося. Чому зникають документи? Оскільки "Дія" не зберігає персональні дані, кожен раз, коли ви авторизуєтеся, з усіх реєстрів підтягуються документи. Немає однієї бази даних, де все зберігається. Щоразу - це нові запити до реєстрів. А наші реєстри будувалися багато років, хоча ми їх і оновлюємо поступово, тому, коли система не стабільна, реєстри не витримують, а інформація не підтягується. Але це не означає, що документи зникли, в цей час вони просто не підтягнулися", - зазначив Федоров.

Він також підкреслив, що так буде не завжди, коли в "Дії" будуть запускати щось нове.

"Ми покращуємо технології, щоб реєстри краще взаємодіяли і одночасно запускаємо унікальний для всього світу сервіс. Тому виникають такі проблеми. Потрібно вибирати шлях. Або ми рухаємося так, і годину на місяць що-небудь збоїть, або чекаємо кілька років і не факт, що дочекаємося", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, цього тижня у додатку "Дія" стався збій, у користувачів не завантажувалися документи і послуги.

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що він був пов'язаний з тестуванням послуги з виплати тисячі гривень за вакцинацію.

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Михайло Федоров Дія
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