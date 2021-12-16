Федоров назвав причину періодичних збоїв у додатку "Дія"

Періодичні збої в додатку "Дія" пов'язані з тим, що немає єдиної бази даних, з якої підтягуються документи. Тобто іноді навантаження не витримують самі реєстри.

Зокрема, він відповів на питання про масштабний збій в "Дії", коли почався пілотний проект з видачі тисячі гривень за вакцинацію.

"Насправді нічого не зламалося. Чому зникають документи? Оскільки "Дія" не зберігає персональні дані, кожен раз, коли ви авторизуєтеся, з усіх реєстрів підтягуються документи. Немає однієї бази даних, де все зберігається. Щоразу - це нові запити до реєстрів. А наші реєстри будувалися багато років, хоча ми їх і оновлюємо поступово, тому, коли система не стабільна, реєстри не витримують, а інформація не підтягується. Але це не означає, що документи зникли, в цей час вони просто не підтягнулися", - зазначив Федоров.

Він також підкреслив, що так буде не завжди, коли в "Дії" будуть запускати щось нове.

"Ми покращуємо технології, щоб реєстри краще взаємодіяли і одночасно запускаємо унікальний для всього світу сервіс. Тому виникають такі проблеми. Потрібно вибирати шлях. Або ми рухаємося так, і годину на місяць що-небудь збоїть, або чекаємо кілька років і не факт, що дочекаємося", - додав віце-прем'єр.