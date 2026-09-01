Федоров анонсував створення власної оборонної компанії: хто перший інвестор

Що відомо про компанію та що заявив Карп про підтримку проєкту

Головна мета компанії: "посилювати Україну та розробляти оборонні технології, які допоможуть зробити майбутнє безпечнішим для всього світу", повідомили у Федорова.

Карп оголосив про підтримку проєкту під час зустрічі з Федоровим в офісі Palantir у Вашингтоні 31 серпня. CEO Palantir зазначив, що працює разом з ексміністром оборони України уже пʼять років і його надзвичайно надихає те, чого вдалося досягти Федорову й українцям.

"Ти та твої колеги запускаєте компанію, яка, на мою думку, матиме визначальне значення для світу, перетворюючи ваші знання та розуміння сучасної війни на продукт для країн-союзників. І якщо ми зможемо вам у цьому допомогти, для нас це буде великою честю", - сказав Карп у спільному відео з Федоровим, записаному в офісі Palantir.

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Яку мету ставить перед новою компанією Федоров

Федоров зазначив, що мета компанії - використати досвід та експертизу, які він здобув під час технологічної трансформації оборонної сфери України, для створення нових технологій із глобальним потенціалом.

Федоров сказав, що Україна залишатиметься для нього пріоритетом.

За його словами, під час повномасштабної війни його команда здобула унікальний досвід роботи з оборонними технологіями в Україні й на власні очі побачила, як технології трансформують сучасну війну. Тепер вони хочуть використати цей досвід для створення технологій, які посилюватимуть Україну, допомагатимуть союзникам України і зрештою робитимуть світ безпечнішим.

Оголошуючи про запуск проєкту, Федоров додав: "Ми створюємо власну defense tech-компанію. Алекс Карп, CEO Palantir, стане її першим ключовим інвестором. Наш новий амбітний проєкт посилюватиме Україну та допоможе зробити майбутнє безпечнішим для всього світу".

Детальнішу інформацію про компанію, її технологічний фокус та інвестиційні плани буде оголошено пізніше.