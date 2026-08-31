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Федоров запропонував США створити армію дронів в обмін на ракети для Patriot

00:41 31.08.2026 Пн
2 хв
За словами Федорова, це питання виживання України цієї зими
aimg Катерина Коваль
Федоров запропонував США створити армію дронів в обмін на ракети для Patriot Фото: колишній міністр оборони України Михайло Федоров (Getty Images)
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Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив про готовність допомогти США створити "армію дронів" в обмін на постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Що запропонував Федоров

За словами Федорова, він буде "дуже радий допомогти Америці створити армію дронів" - особливо в обмін на перехоплювачі Patriot, які потрібні Україні, щоб пережити зиму.

"Я готовий піти на такий обмін", - заявив він. Коментувати можливу зустріч у Вашингтоні з представниками адміністрації Трампа Федоров відмовився.

Нові посади за кордоном

Коментуючи свою згоду стати радником міністра оборони Італії, Федоров заявив, що прагне отримати подібні консультативні посади й в інших країнах-партнерах - можливо, у Франції та США.

Фонд оборонних технологій

Ексміністр також розповів про плани залучити американські інвестиції у фонд оборонних технологій, який має "написати нову історію" війни проти Росії через створення та управління компаніями, що розроблятимуть нову зброю.

Федоров веде переговори з "великою кількістю" потенційних інвесторів - венчурних капіталістів, приватних осіб і американських технологічних компаній, хоча не розкрив деталей своєї ролі в управлінні фондом чи можливої особистої фінансової вигоди.

За його оцінкою, Росія, ймовірно, затягне війну ще на два-три роки, і саме фонд має розробляти найсучасніші рішення для поля бою, водночас передаючи інвесторам досвід, який здобула Україна.

Днями стало відомо, що ексміністр став радником міністра оборони Італії - він допомагатиме країні розвивати технології сучасної війни в межах спільних проєктів у сфері цифровізації та defense tech. А новий міністр оборони України Євгеній Хмара тим часом розкрив склад своєї команди в Міноборони та розповів, які пропозиції обговорював із самим Федоровим.

Раніше Федоров також заявляв, що президент Володимир Зеленський має сам пояснити, що йому було відомо про ситуацію з корупцією у найближчому оточенні. Крім того, повідомлялося, що Федоров отримав чотири пропозиції щодо подальшої роботи в команді президента, але відмовився від усіх.

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