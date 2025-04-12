Федоров анонсував "революцію" в екзаменах на водійські права з використанням ШІ
В Україні анонсували кардинально новий підхід щодо екзаменів на водійські права. Їх кандидати будуть складати по-новому.
Про це заявив віце-прем'єр Михайло Федоров, пише РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телемарафону.
За його словами, зараз триває робота над цифровізацією центрів, які надають послуги водіям.
"Ми хочемо запустити, з міністром (главою МВС Ігорем Клименком, - ред) погодили, досить революційну річ, спершу буде пілотування, бета-тест такий", - розповів він.
За словами Федорова, буде можливість здавати онлайн екзамени на права, тести, теоретичну частину.
"Там використовується ШІ, який трекає модель поведінки, дуже цікаво. Також всі можливості отримати права, відправити поштою, ми хочемо прибрати комунікацію людей з центрами ГСЦ МВС", - додав міністр.
Він зазначив, що вже вдалось запустити частину послуг, але працюємо над іншими.
Водійські права в Україні
З початку 2025 року в Україні видали понад 37 тисяч водійських посвідчень уперше. Документ дійсний два роки, після чого його необхідно обміняти на постійне.
Але якщо початківець за цей період порушив ПДР більше ніж двічі, водієві доведеться повторно складати теоретичний і практичний іспити.
Зазначимо, що 89 країн світу українське водійське посвідчення визнають. А 44 країни (від Австралії, Алжиру та Аргентини до Єгипту, Індії, Кіпру та Лесото) вимагають від водіїв з України наявності міжнародного посвідчення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.