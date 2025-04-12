Федоров анонсировал "революцию" в экзаменах на водительские права с использованием ИИ

В Украине анонсировали кардинально новый подход к экзаменам на водительские права. Их кандидаты будут сдавать по-новому.

Об этом заявил вице-премьер Михаил Федоров, пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телемарафона.

Он отметил, что уже удалось запустить часть услуг, но работаем над другими.

"Там используется ИИ, который трекает модель поведения, очень интересно. Также все возможности получить права, отправить по почте, мы хотим убрать коммуникацию людей с центрами ГСЦ МВД", - добавил министр.

По словам Федорова, будет возможность сдавать онлайн экзамены на права, тесты, теоретическую часть.

"Мы хотим запустить, с министром (главой МВД Игорем Клименко, - ред) согласовали, достаточно революционную вещь, сперва будет пилотирование, бета-тест такой", - рассказал он.

По его словам, сейчас идет работа над цифровизацией центров, которые предоставляют услуги водителям.

Водительские права в Украине

С начала 2025 года в Украине выдали более 37 тысяч водительских удостоверений впервые. Документ действителен два года, после чего его необходимо обменять на постоянный.

Но если начинающий за этот период нарушил ПДД более двух раз, водителю придется повторно сдавать теоретический и практический экзамены.

Отметим, что 89 стран мира украинское водительское удостоверение признают. А 44 страны (от Австралии, Алжира и Аргентины до Египта, Индии, Кипра и Лесото) требуют от водителей из Украины наличия международного удостоверения.

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