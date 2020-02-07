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Федину повторно вызывают в ГБР

Новости » Политика     07.02.2020 - 13:44
Федину повторно вызывают в ГБР
Фото: Софія Федина (prm.ua)

Федину вызывают в ГБР 12 февраля

Народного депутата Украины Софию Федину повторно вызывают в Государственное бюро расследований для вручения подозрения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как отмечается, Федина не пришла в ГБР для вручения подозрения 6 февраля, поэтому ее вызывают повторно, уже на 12 февраля.

"Поскольку народный депутат Украины София Федина 6 февраля 2020 не явилась по вызову и не сообщила об уважительных причинах неявки, она повторно вызывается следователем Государственного бюро расследований по поручению Генерального прокурора на 11 ч. 12 февраля 2020 для проведения процессуального действия - вручение письменного уведомления о подозрении", - говорится в сообщении.

Напомним, по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому вручили подозрение волонтерке Марусе Зверобой.

В ноябре 2019 года у Зверобой проходили обыски по этому делу. В ходе обысков у нее изъяли несколько единиц оружия.

Отметим, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом, Зверобой и Федина высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения.

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