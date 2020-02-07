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Федину повторно викликають в ДБР

Новини » Політика     07.02.2020 - 13:44
Федину повторно викликають в ДБР
Фото: София Федина (prm.ua)

Федину викликають в ДБР 12 лютого

Народного депутата України Софію Федину повторно викликають в Державне бюро розслідувань для вручення підозри. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Як зазначається, Федина не прийшла в ДБР для вручення підозри 6 лютого, тому її викликають повторно, вже на 12 лютого.

"Оскільки народний депутат України Софія Федина 6 лютого 2020 року не з’явилась за викликом та не повідомила про поважні причини неприбуття, вона повторно викликається слідчим Державного бюро розслідувань за дорученням Генерального прокурора на 11 год. 12 лютого 2020 року для проведення процесуальної дії - вручення письмового повідомлення про підозру", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському вручили підозру волонтерці Марусі Звіробій.

В листопаді 2019 року у Звіробій проходили обшуки у цій справі. У ході обшуків у нього вилучили кілька одиниць зброї.

Зазначимо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Звіробій і Федина висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

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