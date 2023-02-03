ua ru
Пт, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Федерація шахів Росії анонсувала втечу з Європи до Азії

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 03 лютого 2023 11:41
Федерація шахів Росії анонсувала втечу з Європи до Азії Фото: Ян Непомнящий (праворуч) виступатиме в Азії (fideworldchampionship.com)
Автор: Антон Федорців

Ізоляція Росії через вторгнення до України змусила тамтешні спортивні асоціації шукати альтернативні спілки. Головна шахова організація вирішила приєднатися до Азійської шахової федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Функціонери Федерації шахів Росії (ФШР) анонсували перехід із Європи в Азію на кінець лютого. Конгрес Азійської шахової федерації, який повинен прийняти росіян до своїх лав, відбудеться з 26 лютого по 3 березня.

Виконавчий директор ФШР Ткачов запевнив, що пакет необхідних для переходу документів надіслали і Азійській шаховій федерації, і ФІДЕ. Представник країни-агресора мотивував втечу з Європи тим, що в Азії російські шахісти матимуть менше проблем "як із логістикою, так і зі ставленням до вітчизняних спортсменів". Також він назвав Азію конкурентнішим шаховим регіоном.

Раніше ФІДЕ дозволила росіянам і білорусам виступати під нейтральним прапором. Постанова набрала чинності 15 грудня. Скористатися опцією переходу під прапор організації шахісти зможуть лише раз упродовж 2023 року.

В актуальному рейтингу ФІДЕ шість російських гросмейстерів потрапили до топ-30. Четверо з них, зокрема і обов'язковий претендент на шахову корону Ян Непомнящий, на офіційних ресурсах федерації вказані росіянами. Ще двоє – Нікіта Вітюгов і Дмітрій Андрєйкін – нейтральними шахістами.

До слова, раніше ФІДЕ переобрала росіянина Дворковича президентом організації на новий термін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Оцінять кандидата? Чого чекати від сьогоднішнього саміту Україна-ЄС
Оцінять кандидата? Чого чекати від сьогоднішнього саміту Україна-ЄС
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна