Федерация шахмат России анонсировала побег из Европы в Азию
Изоляция России из-за вторжения в Украину заставила местные спортивные ассоциации искать альтернативные союзы. Главная шахматная организация решила присоединиться к Азиатской шахматной федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".
Функционеры Федерации шахмат России (ФШР) анонсировали переход из Европы в Азию на конец февраля. Конгресс Азиатской шахматной федерации, который должен принять россиян в свои ряды, состоится с 26 февраля по 3 марта.
Исполнительный директор ФШР Ткачев заверил, что пакет необходимых для перехода документов был направлен и Азиатской шахматной федерации, и ФИДЕ. Представитель страны-агрессора мотивировал побег из Европы тем, что в Азии у российских шахматистов будет меньше проблем "как с логистикой, так и с отношением к отечественным спортсменам". Также он назвал Азию более конкурентным шахматным регионом.
Ранее ФИДЕ разрешила россиянам и белорусам выступать под нейтральным флагом. Постановление вступило в силу 15 декабря. Воспользоваться опцией перехода под флаг организации шахматисты смогут только один раз в течение 2023 года.
В актуальном рейтинге ФИДЕ шесть российских гроссмейстеров попали в топ-30. Четверо из них, в том числе обязательный претендент на шахматную корону Ян Непомнящий, на официальных ресурсах федерации указаны россиянами. Еще двое – Никита Витюгов и Дмитрий Андрейкин – нейтральными шахматистами.
К слову, ранее ФИДЕ переизбрала россиянина Дворковича президентом организации на новый срок.
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