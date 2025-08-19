Федерація роботодавців закликала владу забезпечити фінансування УЗ з держбюджету

"Щодня залізничники перевозять військову техніку, пальне, боєприпаси, гуманітарні вантажі та особовий склад Збройних Сил України. "Укрзалізниця" - це кровоносна система оборони, яка функціонує навіть під обстрілами та в умовах значних руйнувань інфраструктури", - йдеться у листі Федерації роботодавців України (ФРУ).

Будь-яке зниження ефективності роботи "Укрзалізниці" неминуче матиме прямі наслідки для обороноздатності країни, зауважили у Федерації.

ФРУ в листі нагадує, що 16 липня 2025 було прийнято за основу проект Закону про внесення змін до держбюджету, де у тому числі йдеться про фінансову підтримку для АТ "Укрзалізниця".

Необхідність державної підтримки УЗ

Компанія виконує важливу соціальну функцію, забезпечуючи доступний і надійний транспорт для мільйонів громадян у всіх регіонах України, включно з тими, що відрізані від звичних логістичних маршрутів. Така діяльність є збитковою, але в умовах війни вона є життєво необхідною.

Фінансовий стан УЗ наблизився до критичної межі, очікується розрив ліквідності вже у жовтні 2025 року. Збитки пасажирських перевезень у 2025 році прогнозуються понад 22 млрд грн, наводять дані в ФРУ.

"Підтримка Укрзалізниці з державного бюджету в цій ситуації є не витратою, а інвестицією у збереження обороноздатності, стабільності логістичних ланцюгів, конкурентоспроможності української економіки", - наголошують у Федерації.

Йдеться про збереження транспортної системи, без якої неможливі ані експорт, ані безперебійне забезпечення фронту, ані стабільність на внутрішньому ринку праці.

У листі також підкреслюється, що УЗ стала єдиною транспортною системою, здатною працювати навіть під час інтенсивних обстрілів та руйнувань інфраструктури, відновлюючи рух за лічені години після атак.

"Збереження її фінансової стійкості - це пряме питання здатності держави оборонятися та утримувати лінію фронту. Будь-яке ослаблення цієї системи неминуче зменшить швидкість і масштаб постачання на фронт, що може мати фатальні наслідки для безпеки країни", - кажуть у Федерації.

Раніше збитки пасажирського сектору покривалися за рахунок вантажних перевезень. Але таке крос-субсидування наразі вичерпало себе, зауважили у ФРУ: вантажна база суттєво скоротилася - з 314 млн тонн у 2021 році до прогнозованих 160 млн тонн у 2025 році.

Фінансова можливість вантажного сегменту компенсувати зростаючі збитки пасажирської діяльності вичерпана. Подальше підвищення вантажних тарифів як спосіб закрити цю "дірку" є небезпечним і економічно шкідливим, вважають у Федерації роботодавців.

ФРУ закликає Раду підтримати виділення 8 млрд грн для УЗ

Федерація закликає підтримати норму в проекті Закону №13439-3, яка передбачає збільшення резервного фонду державного бюджету та виділення у 2025 році 8 млрд грн на підтримку УЗ.

"Це дозволить стабілізувати фінансовий стан компанії, забезпечити обороноздатність України та забезпечити стабільну роботу транспортної інфраструктури", - зазначено в листі.

Водночас у ФРУ наголошують, що така підтримка має стати системною: у проекті Державного бюджету на 2026 рік необхідно передбачити цільові видатки на компенсацію збитків пасажирських перевезень, як це робиться у більшості країн ЄС.

Це дозволить забезпечити конкурентоспроможність АТ "Укрзалізниця", зберегти її інвестиційний потенціал на відновлення інфраструктури та гарантувати стабільність транспортної системи у довгостроковій перспективі, резюмували у Федерації роботодавців.