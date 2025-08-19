Федерация работодателей призвала власти обеспечить финансирование УЗ из госбюджета

"Ежедневно железнодорожники перевозят военную технику, горючее, боеприпасы, гуманитарные грузы и личный состав Вооруженных Сил Украины. "Укрзализныця" - кровеносная система обороны, которая функционирует даже под обстрелами и в условиях значительных разрушений инфраструктуры", - говорится в письме Федерации работодателей Украины (ФРУ).

Любое снижение эффективности работы УЗ неизбежно повлечет за собой прямые последствия для обороноспособности страны, отметили в Федерации.

ФРУ в письме напоминает, что 16 июля 2025 был принят за основу проект Закона о внесении изменений в госбюджет, где в том числе речь идет о финансовой поддержке для АО "Укрзализныця".

Необходимость государственной поддержки УЗ

Компания выполняет важную социальную функцию, обеспечивая доступный и надежный транспорт для миллионов граждан во всех регионах Украины, включая отрезанные от привычных логистических маршрутов. Такая деятельность является убыточной, но в условиях войны она жизненно необходима.

Финансовое состояние УЗ приблизилось к критическому пределу, ожидается разрыв ликвидности уже в октябре 2025. Ущерб пассажирских перевозок в 2025 году прогнозируется более 22 млрд грн, приводят данные в ФРУ.

"Поддержка "Укрзализныци" из государственного бюджета в этой ситуации является не расходом, а инвестицией в сохранение обороноспособности, стабильности логистических цепей, конкурентоспособности украинской экономики", - подчеркивают в Федерации.

Речь идет о сохранении транспортной системы, без которой невозможны ни экспорт, ни бесперебойное обеспечение фронта, ни стабильность на внутреннем рынке труда.

В письме также подчеркивается, что УЗ стала единственной транспортной системой, способной работать даже во время интенсивных обстрелов и разрушений инфраструктуры, возобновляя движение в считанные часы после атак.

"Сохранение ее финансовой устойчивости - это прямой вопрос способности государства обороняться и удерживать линию фронта. Любое ослабление этой системы неизбежно снизит скорость и масштаб поставок на фронт, что может иметь фатальные последствия для безопасности страны", - говорят в Федерации.

Ранее ущерб пассажирскому сектору покрывался за счет грузовых перевозок. Но такое кросс-субсидирование исчерпало себя, отметили в ФРУ: грузовая база существенно сократилась - с 314 млн тонн в 2021 году до прогнозируемых 160 млн тонн в 2025 году.

Финансовая возможность грузового сегмента компенсировать растущий ущерб пассажирской деятельности исчерпана. Дальнейшее повышение грузовых тарифов как способ закрыть эту "дыру" является опасным и экономически вредным, считают в Федерации работодателей.

ФРУ призывает Раду поддержать выделение 8 млрд грн для УЗ

Федерация призывает поддержать норму в проекте Закона №13439-3, предусматривающую увеличение резервного фонда государственного бюджета и выделение в 2025 году 8 млрд грн в поддержку УЗ.

"Это позволит стабилизировать финансовое состояние компании, обеспечить обороноспособность Украины и обеспечить стабильную работу транспортной инфраструктуры", - говорится в письме.

В то же время в ФРУ отмечают, что такая поддержка должна стать системной: в проекте Государственного бюджета на 2026 год необходимо предусмотреть целевые расходы на компенсацию ущерба пассажирским перевозкам, как это делается в большинстве стран ЕС.

Это позволит обеспечить конкурентоспособность АО "Укрзализныця", сохранить ее инвестиционный потенциал для восстановления инфраструктуры и гарантировать стабильность транспортной системы в долгосрочной перспективе, резюмировали в Федерации работодателей.