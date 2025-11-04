Федерація металургів попереджає про наслідки підвищення тарифу на передачу електроенергії

За його словами, енергоємні підприємства вже вичерпали запас міцності, а чергове підвищення ставок зробить їх роботу економічно неможливою.

"Це вже не питання конкурентоспроможності, а питання, чи залишиться в Україні промисловість взагалі. "Укренерго" зручно перекладати всі проблеми на бізнес, не надто переймаючись власною ефективністю. Але запас міцності енергоємного виробництва давно вичерпано", - зауважив Біленький.

Він наголосив, що наслідки такої політики будуть системними: зупинка підприємств, скорочення персоналу, падіння податкових надходжень і валютної виручки експортерів.

"Змусити зупинити промислове підприємство набагато легше, ніж потім відновити його роботу. Ми ризикуємо втратити головне - кадровий потенціал. І якщо зараз економіка ще якось балансує за рахунок міжнародної підтримки, то після війни усе втрачене буде неможливо надолужити", - попередив він.

Голова Федерації металургів закликав владу не допустити ухвалення необґрунтованих рішень щодо підвищення тарифів і наголосив, що ефективність державних енергетичних компаній повинна забезпечуватися внутрішніми реформами, а не тиском на промисловість, яка залишається основою української економіки.