Федерация металлургов предупреждает о последствиях роста тарифа на передачу электроэнергии

Фото: металлурги о последствиях повышения тарифа на передачу електроэнергии (Getty Images))
Автор: Сергей Новиков

Постоянное повышение тарифов на электроэнергию со стороны НЭК "Укрэнерго" может поставить под угрозу существование промышленности в Украине.

Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины Сергея Беленького, пишет РБК-Украина.

По его словам, энергоемкие предприятия уже исчерпали запас прочности, а очередное повышение ставок сделает их работу экономически невозможной.

"Это уже не вопрос конкурентоспособности, а вопрос, останется ли в Украине промышленность вообще. "Укрэнерго" удобно переводить все проблемы на бизнес, не слишком беспокоясь о собственной эффективности. Но запас прочности энергоемкого производства давно исчерпан", - отметил Беленький.

Он подчеркнул, что последствия такой политики будут системными: остановка предприятий, сокращение персонала, падение налоговых поступлений и валютная выручка экспортеров.

"Заставить остановить промышленное предприятие гораздо легче, чем потом возобновить его работу. Мы рискуем потерять главное - кадровый потенциал. И если сейчас экономика еще как-то балансирует за счет международной поддержки, то после войны все потерянное будет невозможно наверстать", – предупредил он.

Глава Федерации металлургов призвал власть не допустить принятия необоснованных решений по повышению тарифов и подчеркнул, что эффективность государственных энергетических компаний должна обеспечиваться внутренними реформами, а не давлением на промышленность, остающуюся основой украинской экономики.

Напомним, ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков также заявил, что "Укрэнерго" повышением тарифов на передачу толкает экономику в кризис.

