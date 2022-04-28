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Федеральный сенат Бразилии официально признал Голодомор в Украине геноцидом

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Бразилиа, Четверг 28 апреля 2022 07:19
Федеральный сенат Бразилии официально признал Голодомор в Украине геноцидом Флаг Бразилии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Федеральный сенат, одна из двух палат бразильского парламента, проголосовала за закон о признании Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом. Соответствующий законопроект был подан сенатором Альваро Диасом, и одобрен во время заседания 26 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agencia Senado.

Законопроект был одобрен единогласно. Следующим этапом должно стать голосование за этот же закон в Палате Депутатов Национального Конгресса Бразилии. В законопроекте прописан и День памяти жертв Голодомора. Предполагается, что в Бразилии памятным днем станет четвертая суббота ноября.

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