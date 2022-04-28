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Федеральний сенат Бразилії офіційно визнав Голодомор в Україні геноцидом

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Бразиліа, Четвер 28 квітня 2022 07:19
Федеральний сенат Бразилії офіційно визнав Голодомор в Україні геноцидом Прапор Бразилії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Федеральний сенат, одна з двох палат бразильського парламенту, проголосувала за закон про визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом. Відповідний законопроект був поданий сенатором Альваро Діасом, і схвалений під час засідання 26 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agencia Senado.

Законопроект був схвалений одноголосно. Наступним етапом має стати голосування за цей же закон у Палаті Депутатів Національного конгресу Бразилії. У законопроекті прописаний і День пам'яті жертв Голодомору. Передбачається, що в Бразилії пам'ятним днем стане четверта субота листопада.

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