У США федеральні агенти вдруге за місяць застрелили людину: Трамп відреагував

Агенти відкрили вогонь під час спецоперації

У суботу в Міннеаполісі федеральні агенти застрелили чоловіка, 37-річного Алекса Претті. За даними поліції, він був громадянином США. Інцидент стався під час спецоперації за участі співробітників міграційної служби.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що агент відкрив вогонь у межах самооборони. За версією відомства, чоловік був озброєний пістолетом, підійшов до офіцерів і чинив запеклий опір, коли ті намагалися його роззброїти.

Рекція місцевої влади

Водночас мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей різко розкритикував дії федеральних агентів.

"Видно як агенти в масках б’ють одного з наших виборців і стріляють у нього до смерті", - сказав він.

Мер також засудив, за його словами, "безкарність федеральних силовиків", які діють у місті.

Губернатор Міннесоти Тім Волз закликав президента Дональда Трампа вивести ICE з Міннеаполіса та дозволити штату провести власне розслідування обставин стрілянини.

"Негайно виведіть із Міннесоти тисячі жорстоких, непідготовлених поліцейських", - написав губернатор у соціальних мережах.

Це вже третій випадок смертельної стрілянини за участі федеральних агентів у Міннеаполісі за останній місяць. Раніше широкий суспільний резонанс викликала справа Рене Гуд, яка також завершилася загибеллю людини.

Подія сталася на тлі масових протестів у містах-близнюках проти імміграційних дій адміністрації Трампа.

Відповідь Трампа на інцедент

У відповідь Трамп опублікував фото зброї стрілка з двома додатковими магазинами, наголосивши, що офіцерам довелося захищати себе без підтримки місцевої поліції.

Фото: Трамп опублікував фото зброї вбитого чоловіка в Мінесоті (truthsocial.com/@realDonaldTrump)

Трамп звинувачує місцеву владу у відкликанні сил поліції та бездіяльності, що, на його думку, змусило ICE діяти самостійно.

Він також порушив питання про фінансові махінації та незаконну імміграцію, заявивши, що багато злочинців-іммігрантів були затримані та вивезені зі штату.

Трамп підкреслив, що ситуація могла бути значно гіршою, якби ICE не втрутилася вчасно, та закликав владу дати офіцерам можливість виконувати свої обов’язки без політичного тиску.