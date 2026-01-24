В США федеральные агенты второй раз за месяц застрелили человека: Трамп отреагировал

В Миннеаполисе федеральные агенты иммиграционной службы смертельно ранили мужчину. Инцидент вызвал резкую реакцию местных властей и новые требования ограничить присутствие ICE в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и публикацию президента США Дональда Трампа.
В субботу в Миннеаполисе федеральные агенты застрелили мужчину, 37-летнего Алекса Претти. По данным полиции, он был гражданином США. Инцидент произошел во время спецоперации с участием сотрудников миграционной службы.
В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что агент открыл огонь в рамках самообороны. По версии ведомства, мужчина был вооружен пистолетом, подошел к офицерам и оказал ожесточенное сопротивление, когда те пытались его разоружить.
В то же время мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей резко раскритиковал действия федеральных агентов.
"Видно как агенты в масках избивают одного из наших избирателей и стреляют в него до смерти", - сказал он.
Мэр также осудил, по его словам, "безнаказанность федеральных силовиков", которые действуют в городе.
Губернатор Миннесоты Тим Уолз призвал президента Дональда Трампа вывести ICE из Миннеаполиса и позволить штату провести собственное расследование обстоятельств стрельбы.
"Немедленно выведите из Миннесоты тысячи жестоких, неподготовленных полицейских", - написал губернатор в социальных сетях.
Это уже третий случай смертельной стрельбы с участием федеральных агентов в Миннеаполисе за последний месяц. Ранее широкий общественный резонанс вызвало дело Рене Гуд, которое также завершилось гибелью человека.
Событие произошло на фоне массовых протестов в городах-близнецах против иммиграционных действий администрации Трампа.
В ответ Трамп опубликовал фото оружия стрелка с двумя дополнительными магазинами, подчеркнув, что офицерам пришлось защищать себя без поддержки местной полиции.
Трамп обвиняет местные власти в отзыве сил полиции и бездействии, что, по его мнению, вынудило ICE действовать самостоятельно.
Он также поднял вопрос о финансовых махинациях и незаконной иммиграции, заявив, что многие преступники-иммигранты были задержаны и вывезены из штата.
Трамп подчеркнул, что ситуация могла быть значительно хуже, если бы ICE не вмешалась вовремя, и призвал власти дать офицерам возможность выполнять свои обязанности без политического давления.
Напомним, что Трамп объявил о намерениях радикально усилить борьбу с нелегальной иммиграцией в 2026 году.
Агрессивная политика по контролю за иммиграцией началась после его возвращения в "Белый дом" на фоне высокого уровня нелегальной иммиграции во времена предыдущего президента.
Федеральные рейды уже вызвали протесты и судебные иски относительно насильственных методов и расового профилирования. Дополнительные меры могут значительно повлиять на экономику, рабочие места и политическую ситуацию накануне промежуточных выборов 2026 года.
В Шарлотте, Северная Каролина (США), федеральные иммиграционные агенты провели масштабную операцию, во время которой задержали по меньшей мере 81 человека за нарушение иммиграционного законодательства.