ФДМУ хоче продати 100% Ocean Plaza: потенційну вартість оцінюють у 100 млн доларів

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ФДМУ шукає юридичну конструкцію, щоб виставити на торги 100% ТРЦ Ocean Plaza , оскільки інвестори виявляють попит саме на весь об'єкт.

У близько 100 млн доларів оцінюється потенційна початкова ціна за 100% комплексу.

Аукціон може відбутися у грудні 2026 року, але фактичні надходження до бюджету очікуються вже у січні 2027 року.

У справі щодо Ocean Plaza ФДМУ налагодив діалог з Офісом генпрокурора, підозр співробітникам фонду не висувалося.

За словами Дмитра Наталухи, ще нещодавно сконструювати пул для продажу Ocean Plaza юридично було неможливо. Проте Кабмін ухвалив зміни до постанови, яка визначає, як формуються пули для продажу підсанкційного майна.

Це відкрило шлях до формування пулу, куди входять акції ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", на балансі якого перебуває ТРЦ, право вимоги за кредитом та земельна ділянка.

Головна складність полягає в тому, що держава не має прямого інструменту виставити на торги в одному пулі одразу і державну частку (66%), і приватну (34%).

Яка позиція міноритарного власника

Наразі триває дискусія, чи можна знайти конструкцію, яка дозволить продати 100% ТРЦ, а не наявні 66%. Адже, за словами голови фонду, попит на ринку є саме на весь об'єкт.

За даними медіа, приватним пакетом Ocean Plaza володіє ТОВ "Ланіта Інвест" або пов'язані структури Андрія Іванова, що контролює компанію UDP.

Дмитро Наталуха каже, що фонд поки бачить достатній конструктив з боку співвласника Ocean Plaza і не виключає, що міноритарій теж візьме участь в аукціоні.

Оцінка вартості та очікувані строки

За оцінками ФДМУ та сигналами від учасників ринку, за 100% ТРЦ потенційні покупці готові стартувати приблизно зі 100 млн доларів.

Через юридичні складнощі провести аукціон реалістично вдасться не раніше грудня 2026 року. А кошти від продажу надійдуть до бюджету вже в січні 2027-го.

Взаємодія з правоохоронними органами

Дмитро Наталуха також прокоментував червневі обшуки Офісу генерального прокурора у ФДМУ у справі Ocean Plaza.

За його словами, ситуація завершилася діалогом: жодних підозр службовим особам фонду не висувалося. Фонд надав правоохоронцям усю інформацію про те, як формується ціна активу, хто її визначає і як обирається переможець аукціону.