ФГИУ хочет продать 100% Ocean Plaza: потенциальную стоимость оценивают в 100 млн долларов

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ФГИ ищет юридическую конструкцию, чтобы выставить на торги 100% ТРЦ Ocean Plaza , поскольку инвесторы выражают спрос именно на весь объект.

В около 100 млн долларов оценивается потенциальная начальная цена на 100% комплекса.

Аукцион может пройти в декабре 2026 года, но фактические поступления в бюджет ожидаются уже в январе 2027 года.

По делу по Ocean Plaza ФГИ наладил диалог с Офисом генпрокурора, подозрений сотрудникам фонда не выдвигалось.

По словам Дмитрия Натальи, еще недавно сконструировать пул для продажи Ocean Plaza юридически было невозможно. Однако Кабмин принял изменения в постановление, определяющее, как формируются пулы для продажи подсанкционного имущества.

Это открыло путь к формированию пула, включающий акции ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", на балансе которого находится ТРЦ, право требования по кредиту и земельный участок.

Главная сложность состоит в том, что у государства нет прямого инструмента выставить на торги в одном пуле сразу и государственную долю (66%), и частную (34%).

Какая позиция миноритарного владельца

В настоящее время продолжается дискуссия, можно ли найти конструкцию, которая позволит продать 100% ТРЦ, а не 66%. Ведь, по словам главы фонда, спрос на рынке есть именно на весь объект.

По данным медиа, частным пакетом Ocean Plaza владеет ООО "Ланита Инвест" или связанные структуры Андрея Иванова, контролирующего компанию UDP.

Дмитрий Наталуха говорит, что фонд пока видит достаточный конструктив со стороны совладельца Ocean Plaza и не исключает, что миноритарий тоже примет участие в аукционе.

Оценка стоимости и ожидаемые сроки

По оценкам ФГИУ и сигналам от участников рынка, за 100% ТРЦ потенциальные покупатели готовы стартовать примерно со 100 млн долларов.

Из-за юридических сложностей провести аукцион реалистично удастся не раньше декабря 2026 года. А средства от продаж поступят в бюджет уже в январе 2027-го.

Взаимодействие с правоохранительными органами

Дмитрий Наталуха также прокомментировал июньские обыски Офиса генерального прокурора в ФГИ по делу Ocean Plaza.

По его словам, ситуация завершилась диалогом: никаких подозрений должностным лицам фонда не выдвигалось. Фонд предоставил правоохранителям всю информацию о том, как формируется цена актива, кто ее определяет и как выбирается победитель аукциона.