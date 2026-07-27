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ФДМУ анонсував "місяць великої приватизації": коли пройдуть аукціони по ОПЗ та "Сумихімпрому"

11:46 27.07.2026 Пн
2 хв
Фонд держмайна визначив жовтень ключовим місяцем відновлення великої приватизації. На торги виставлять одразу чотири великі активи
aimg Олександр Бердинських aimg Олег Хомчук
ФДМУ виставить "Сумихімпром" на продаж 13 жовтня (фото: Вікіпедія)

Фонд державного майна України (ФДМУ) визначив жовтень 2026 року ключовим місяцем для відновлення великої приватизації. Протягом місяця планується провести чотири масштабні аукціони з продажу державних та санкційних підприємств.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

Головне:

  • Жовтень стане місяцем великої приватизації – Фонд держмайна проведе чотири аукціони.

  • Серія торгів стартує 13 жовтня. В цей день виставлять "Сумихімпром", а 19 жовтня – Одеський припортовий завод.

  • Аукціони на продаж санкційних активів відбудуться 20 жовтня: "Мотордеталь-Конотоп" та Демурінський ГЗК будуть торгуватися одночасно.

  • Річний план надходжень від приватизації вже виконано на 63% за рахунок малої приватизації.

За словами Дмитра Наталухи, жовтень справді стане місяцем великої приватизації:

  • 13 жовтня фонд виставляє на продаж "Сумихімпром";

  • 19 жовтняОПЗ;

  • 20 жовтня – одразу два санкційні активи, "Мотордеталь-Конотоп" і Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат.

Засідання аукціонних комісій щодо визначення точних умов та параметрів жовтневих торгів стартували у другій половині липня.

Голова ФДМУ уточнив, що аукціони з продажу санкційних підприємств спочатку проходитимуть за системою англійського аукціону – тобто виключно на підвищення ціни.

Якщо учасники не з'являться, перший аукціон вважатиметься таким, що не відбувся, і оголосять повторні торги – вже на пониження, з початковим дисконтом 50% від стартової ціни.

Мінфін і уряд поставили перед ФДМУ завдання забезпечити у 2026 році 2 млрд грн надходжень від приватизації до бюджету.

За словами голови фонду, план уже виконано на 63% – 1,26 млрд грн вдалося отримати завдяки малій приватизації.

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ФДМУОПЗСумыхимпромПриватизація держпідприємств