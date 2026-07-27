ФДМУ анонсував "місяць великої приватизації": коли пройдуть аукціони по ОПЗ та "Сумихімпрому"

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Жовтень стане місяцем великої приватизації – Фонд держмайна проведе чотири аукціони.

Серія торгів стартує 13 жовтня . В цей день виставлять "Сумихімпром", а 19 жовтня – Одеський припортовий завод.

Аукціони на продаж санкційних активів відбудуться 20 жовтня : "Мотордеталь-Конотоп" та Демурінський ГЗК будуть торгуватися одночасно.

Річний план надходжень від приватизації вже виконано на 63% за рахунок малої приватизації.

За словами Дмитра Наталухи, жовтень справді стане місяцем великої приватизації:

13 жовтня фонд виставляє на продаж " Сумихімпром ";

19 жовтня – ОПЗ ;

20 жовтня – одразу два санкційні активи, "Мотордеталь-Конотоп" і Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат.

Засідання аукціонних комісій щодо визначення точних умов та параметрів жовтневих торгів стартували у другій половині липня.

Голова ФДМУ уточнив, що аукціони з продажу санкційних підприємств спочатку проходитимуть за системою англійського аукціону – тобто виключно на підвищення ціни.

Якщо учасники не з'являться, перший аукціон вважатиметься таким, що не відбувся, і оголосять повторні торги – вже на пониження, з початковим дисконтом 50% від стартової ціни.

Мінфін і уряд поставили перед ФДМУ завдання забезпечити у 2026 році 2 млрд грн надходжень від приватизації до бюджету.

За словами голови фонду, план уже виконано на 63% – 1,26 млрд грн вдалося отримати завдяки малій приватизації.