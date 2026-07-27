ФГИ анонсировал "месяц большой приватизации": когда пройдут аукционы по ОПЗ и "Сумыхимпрому"

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Октябрь станет месяцем крупной приватизации – Фонд госимущества проведет четыре аукциона.

Серия торгов стартует 13 октября . В этот день выставят "Сумыхимпром", а 19 октября – Одесский припортовый завод.

Аукционы на продажу санкционных активов состоятся 20 октября : "Мотордеталь-Конотоп" и Демуринский ГОК будут торговаться одновременно.

Годовой план поступлений от приватизации уже выполнен на 63% за счет малой приватизации.

По словам Дмитрия Наталухи, октябрь действительно станет месяцем большой приватизации:

13 октября фонд выставляет на продажу " Сумыхимпром ";

19 октября – ОПЗ ;

20 октября – сразу два санкционных актива, "Мотордеталь-Конотоп" и Демуринский горно-обогатительный комбинат .

Заседания аукционных комиссий по определению точных условий и параметров октябрьских торгов стартовали во второй половине июля.

Глава ФГИУ уточнил, что аукционы по продаже санкционных предприятий сначала будут проходить по системе английского аукциона – то есть исключительно на повышение цены.

Если участники не появятся, первый аукцион будет считаться несостоявшимся и объявят повторные торги – уже на понижение, с начальным дисконтом 50% от стартовой цены.

Минфин и правительство поставили перед ФГИУ задачу обеспечить в 2026 году 2 млрд грн поступлений от приватизации в бюджет.

По словам главы фонда, план уже выполнен на 63% – 1,26 млрд грн удалось получить благодаря малой приватизации.