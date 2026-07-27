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ФГИ анонсировал "месяц большой приватизации": когда пройдут аукционы по ОПЗ и "Сумыхимпрому"

11:46 27.07.2026 Пн
2 мин
Фонд госимущества определил октябрь ключевым месяцем возобновления крупной приватизации. На торги выставят сразу четыре крупных актива
aimg Александр Бердинских aimg Олег Хомчук
ФГИУ выставит "Сумыхимпром" на продажу 13 октября (фото: Википедия)

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) определил октябрь 2026 года ключевым месяцем для возобновления крупной приватизации. В течение месяца планируется провести четыре масштабных аукциона по продаже государственных и санкционных предприятий.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава ФГИУ Дмитрий Наталуха.

Главное:

  • Октябрь станет месяцем крупной приватизации – Фонд госимущества проведет четыре аукциона.

  • Серия торгов стартует 13 октября . В этот день выставят "Сумыхимпром", а 19 октября – Одесский припортовый завод.

  • Аукционы на продажу санкционных активов состоятся 20 октября: "Мотордеталь-Конотоп" и Демуринский ГОК будут торговаться одновременно.

  • Годовой план поступлений от приватизации уже выполнен на 63% за счет малой приватизации.

По словам Дмитрия Наталухи, октябрь действительно станет месяцем большой приватизации:

  • 13 октября фонд выставляет на продажу "Сумыхимпром";

  • 19 октябряОПЗ;

  • 20 октября – сразу два санкционных актива, "Мотордеталь-Конотоп" и Демуринский горно-обогатительный комбинат .

Заседания аукционных комиссий по определению точных условий и параметров октябрьских торгов стартовали во второй половине июля.

Глава ФГИУ уточнил, что аукционы по продаже санкционных предприятий сначала будут проходить по системе английского аукциона – то есть исключительно на повышение цены.

Если участники не появятся, первый аукцион будет считаться несостоявшимся и объявят повторные торги – уже на понижение, с начальным дисконтом 50% от стартовой цены.

Минфин и правительство поставили перед ФГИУ задачу обеспечить в 2026 году 2 млрд грн поступлений от приватизации в бюджет.

По словам главы фонда, план уже выполнен на 63% – 1,26 млрд грн удалось получить благодаря малой приватизации.

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