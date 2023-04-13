ФБР звузило коло осіб, яких підозрюють у витоку секретних документів, - CNN

Федеральне бюро розслідувань США наближається до встановлення винних у витоку секретних документів. Воно вже звузило коло підозрюваних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Співробітники ФБР очікують, що розслідування витоку просуватиметься набагато швидше, ніж оцінка збитків, яку проводить Пентагон, розповідає один зі співрозмовників видання.

"У ФБР вважають, що вони близькі до встановлення особи людини, яка стоїть за витоком", - пишуть журналісти.

За даними видання, співробітники ФБР змогли виділити невелику кількість людей, які є потенційними підозрюваними. Наразі правоохоронці працюють над створенням версії для судового переслідування, уточнюють джерела CNN.

Нагадаємо, минулого тижня в мережу "злили" секретні документи США, в яких, зокрема, містилася інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу.

При цьому міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що інформація в документах - суміш правдивої та хибної інформації.

Президент США Джо Байден у свою чергу заявив, що розслідування витоку документів наближається до завершення.

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