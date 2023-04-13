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ФБР сузило круг лиц, которых подозревают в утечке секретных документов, - CNN

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Четверг 13 апреля 2023 17:59
ФБР сузило круг лиц, которых подозревают в утечке секретных документов, - CNN Фото: ФБР сузило круг лиц, которых подозревают в утечке секретных документов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Федеральное бюро расследований США приближается к установлению виновных в утечке секретных документов. Оно уже сузило круг подозреваемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным издания, сотрудники ФБР смогли выделить небольшое количество людей, которые являются потенциальными подозреваемыми. Сейчас правоохранители работают над созданием версии для судебного преследования, уточняют источники CNN.

"В ФБР считают, что они близки к установлению личности человека, стоящего за утечкой", - пишут журналисты.

Сотрудники ФБР ожидают, что расследование утечки будет продвигаться намного быстрее, чем оценка ущерба, которую проводит Пентагон, рассказывает один из собеседников издания.

Напомним, на прошлой неделе в сеть "слили" секретные документы США, в которых, в частности, содержалась информация об Украине и ее подготовке к контрнаступлению.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что информация в документах - смесь правдивой и ложной информации.

Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что расследование утечки документов приближается к завершению.

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