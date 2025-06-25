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ФБР зосередиться на боротьбі з тероризмом після ударів Ірану: що відомо

Середа 25 червня 2025 03:42
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ФБР зосередиться на боротьбі з тероризмом після ударів Ірану: що відомо Ілюстративне фото: співробітники ФБР (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Федеральне бюро розслідувань США нарощує ресурси, щоб зосередитися на боротьбі з тероризмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Це відбувається після того, як Сполучені Штати завдали ударів по трьох іранських ядерних об'єктах, а Тегеран відповів атакою на американську авіабазу в Катарі.

За словами двох джерел, за останні 48 годин директорам польових підрозділів ФБР було розіслано службову записку з вказівками зосередити ресурси на терористичних загрозах, зокрема, всередині країни.

Примітно, що раніше цього місяця ФБР прогнозувало у внутрішньому звіті, що найближчими місяцями бюро буде потрібно зосередити ресурси на Ірані. У документі зазначалося, що пріоритетом буде "допомога в наданні максимального тиску на Ісламську Республіку та її терористичних довірених осіб".

Це сталося після того, як ФБР отримало безліч скарг від співробітників про те, що їх усувають від завдань із боротьби з тероризмом, щоб зосередитися на забезпеченні імміграційного контролю.

Безпека у США після ударів по Ірану

22 червня США завдали авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахану. Президент Дональд Трамп назвав операцію "вражаючим військовим успіхом".

Увечері 23 червня іранські війська запустили ракети по військовій базі США Аль-Удейд, яка розташована на території Катару.

У підсумку, у США вирішили посилити заходи безпеки на тлі ударів Ірану. Влада уважно відстежує можливі загрози всередині країни.

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Сполучені Штати Америки ФБР Іран
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