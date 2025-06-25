ФБР зосередиться на боротьбі з тероризмом після ударів Ірану: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Це відбувається після того, як Сполучені Штати завдали ударів по трьох іранських ядерних об'єктах, а Тегеран відповів атакою на американську авіабазу в Катарі.

За словами двох джерел, за останні 48 годин директорам польових підрозділів ФБР було розіслано службову записку з вказівками зосередити ресурси на терористичних загрозах, зокрема, всередині країни.

Примітно, що раніше цього місяця ФБР прогнозувало у внутрішньому звіті, що найближчими місяцями бюро буде потрібно зосередити ресурси на Ірані. У документі зазначалося, що пріоритетом буде "допомога в наданні максимального тиску на Ісламську Республіку та її терористичних довірених осіб".

Це сталося після того, як ФБР отримало безліч скарг від співробітників про те, що їх усувають від завдань із боротьби з тероризмом, щоб зосередитися на забезпеченні імміграційного контролю.