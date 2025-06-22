США посилюють безпеку після ударів по Ірану: про що йдеться

Після ударів США по Ірану в ніч на 22 червня американські правоохоронці посилили заходи безпеки. Влада уважно відстежує можливі загрози всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN .

Після авіаударів США по Ірану в суботу, американські правоохоронні органи посилили спостереження за ситуацією на Близькому Сході, уважно аналізуючи розвіддані щодо потенційних загроз для країни.

За інформацією джерела CNN, знайомого з координацією, Міністерство внутрішньої безпеки США, ФБР та інші відомства на федеральному, штатному і місцевому рівнях уважно відстежують можливу реакцію Ірану або інших країн на дії США.

Очільниця МВС Крісті Ноем наголосила у соцмережах, що відомство працює над зміцненням безпеки батьківщини.

Поліція Нью-Йорка та Вашингтона (округ Колумбія) повідомила про обмін розвідданими з федеральними партнерами й посилення присутності правоохоронців біля релігійних об’єктів. Хоча прямих загроз для столиці США наразі не зафіксовано, місцева влада вживає заходів для захисту населення, бізнесу та туристів.

Підвищені заходи безпеки також запроваджено навколо стратегічних об’єктів у Вашингтоні, зокрема Білого дому, Пентагону та посольства Ізраїлю - це частина стандартного протоколу на випадок конфліктів подібного масштабу.

Поліція Нью-Йорка заявила, що з міркувань безпеки спрямовує додаткові ресурси на охорону релігійних, культурних і дипломатичних установ міста.