ua en ru
Ср, 25 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ФБР сосредоточится на борьбе с терроризмом после ударов Ирана: что известно

Среда 25 июня 2025 03:42
UA EN RU
ФБР сосредоточится на борьбе с терроризмом после ударов Ирана: что известно Иллюстративное фото: сотрудники ФБР (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Федеральное бюро расследований США наращивает ресурсы, чтобы сосредоточиться на борьбе с терроризмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Это происходит после того, как Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, а Тегеран ответил атакой на американскую авиабазу в Катаре.

По словам двух источников, за последние 48 часов директорам полевых подразделений ФБР была разослана служебная записка с указаниями сосредоточить ресурсы на террористических угрозах, в том числе, внутри страны.

Примечательно, что ранее в этом месяце ФБР прогнозировало во внутреннем отчете, что в ближайшие месяцы бюро потребуется сосредоточить ресурсы на Иране. В документе указывалось, что приоритетом будет "помощь в оказании максимального давления на Исламскую Республику и ее террористических доверенных лиц".

Это произошло после того, как ФБР получило множество жалоб от сотрудников о том, что их отстраняют от задач по борьбе с терроризмом, чтобы сосредоточиться на обеспечении иммиграционного контроля.

Безопасность в США после ударов по Ирану

22 июня США нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану. Президент Дональд Трамп назвал операцию "впечатляющим военным успехом".

Вечером 23 июня иранские войска запустили ракеты по военной базе США Аль-Удейд, которая находится на территории Катара.

В итоге, в США решили усилить меры безопасности на фоне ударов Ирана. Власти внимательно отслеживают возможные угрозы внутри страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки ФБР Иран
Новости
Целенаправленная атака или психологический террор? Эксперт назвал цель удара РФ по Днепру
Целенаправленная атака или психологический террор? Эксперт назвал цель удара РФ по Днепру
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины