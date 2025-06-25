ФБР сосредоточится на борьбе с терроризмом после ударов Ирана: что известно
Федеральное бюро расследований США наращивает ресурсы, чтобы сосредоточиться на борьбе с терроризмом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Это происходит после того, как Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, а Тегеран ответил атакой на американскую авиабазу в Катаре.
По словам двух источников, за последние 48 часов директорам полевых подразделений ФБР была разослана служебная записка с указаниями сосредоточить ресурсы на террористических угрозах, в том числе, внутри страны.
Примечательно, что ранее в этом месяце ФБР прогнозировало во внутреннем отчете, что в ближайшие месяцы бюро потребуется сосредоточить ресурсы на Иране. В документе указывалось, что приоритетом будет "помощь в оказании максимального давления на Исламскую Республику и ее террористических доверенных лиц".
Это произошло после того, как ФБР получило множество жалоб от сотрудников о том, что их отстраняют от задач по борьбе с терроризмом, чтобы сосредоточиться на обеспечении иммиграционного контроля.
Безопасность в США после ударов по Ирану
22 июня США нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану. Президент Дональд Трамп назвал операцию "впечатляющим военным успехом".
Вечером 23 июня иранские войска запустили ракеты по военной базе США Аль-Удейд, которая находится на территории Катара.
В итоге, в США решили усилить меры безопасности на фоне ударов Ирана. Власти внимательно отслеживают возможные угрозы внутри страны.
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