ФБР встановило особу стрільця у Вашингтоні: ним виявився громадянин Афганістану, - ЗМІ

У середу, 26 листопада, за два квартали від Білого дому чоловік вистрілив у двох бійців Національної гвардії США. Ним, судячи з усього, є громадянин Афганістану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і CBS News.
За даними CNN, ФБР вважає, що встановило особу підозрюваного у стрілянині по військовослужбовцях Нацгвардії.
Джерела заявили, що початкова ідентифікація стрільця збігається з чоловіком зі штату Вашингтон, який, судячи з усього, іммігрував туди з Афганістану в серпні 2021 року.
Один зі співробітників правоохоронних органів додав, що влада зняла відбитки пальців затриманого чоловіка і в такий спосіб отримала первісне ім'я. Однак правоохоронці все ще працюють над додатковим підтвердженням.
Тим часом CBS теж пише, що підозрюваним є 29-річний громадянин Афганістану. Ба більше, видання уточнило його ім'я - підозрюваного стрілка звуть Рахманулла Лаканвал.
За словами двох джерел, для нападу чоловік використовував пістолет.
Нагадаємо, у середу вдень у Вашингтоні, округ Колумбія, внаслідок нападу було поранено двох військовослужбовців Національної гвардії США.
Стрілянина сталася недалеко від станції метро Farragut, за кілька кварталів від Білого дому, на перетині 17-1 вулиці та 1-ї вулиці на північному заході. Підозрюваного затримали, а CNN писало, що він теж дістав поранення.
Після інциденту директор ФБР Кеш Патель повідомив, що обидва нацгвардійці перебувають у критичному стані. Раніше губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі заявив про загибель бійців, але пізніше відмовився від своїх слів, пославшись на "суперечливі повідомлення".
Президент США Дональд Трамп уже відреагував на інцидент. У своїх соцмережах він написав, що "тварина", яка відкрила вогонь по нацгвардійцях, понесе покарання.
Пізніше глава Пентагону Піт Хегсет повідомив журналістам, що Трамп запросив направити до Вашингтона додаткових 500 бійців.