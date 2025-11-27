ФБР установило личность стрелка в Вашингтоне: им оказался гражданин Афганистана, - СМИ

В среду, 26 ноября, в двух кварталах от Белого дома мужчина выстрелил в двух бойцов Национальной гвардии США. Им, судя по всему, является гражданин Афганистана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и CBS News.
По данным CNN, ФБР полагает, что установило личность подозреваемого в стрельбе по военнослужащим Нацгвардии.
Источники заявили, что первоначальная идентификация стрелка совпадает с мужчиной из штата Вашингтон, который, судя по всему, иммигрировал туда из Афганистана в августе 2021 года.
Один из сотрудников правоохранительных органов добавил, что власти сняли отпечатки пальцев задержанного мужчины и таким образом получили первоначальное имя. Однако правоохранители все еще работают над дополнительным подтверждением.
Тем временем CBS тоже пишет, что подозреваемым является 29-летний гражданин Афганистана. Более того, издание уточнило его имя - подозреваемого стрелка зовут Рахманулла Лаканвал.
По словам двух источников, для нападения мужчина использовал пистолет.
Напомним, в среду днем в Вашингтоне, округ Колумбия, в результате нападения были ранены два военнослужащих Национальной гвардии США.
Стрельба произошла недалеко от станции метро Farragut, в нескольких кварталах от Белого дома, на пересечении 17-1 улицы и 1-й улицы на северо-западе. Подозреваемого задержали, а CNN писало, что он тоже получил ранения.
После инцидента директор ФБР Кэш Патель сообщил, что оба нацгвардейца находятся в критическом состоянии. Ранее губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси заявил о гибели бойцов, но позже отказался от своих слов, сославшись на "противоречивые сообщения".
Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на инцидент. В своих соцсетях он написал, что "животное", которое открыло огонь по нацгвардейцам - понесет наказание.
Позже глава Пентагона Пит Хегсет сообщил журналистам, что Трамп запросил направить в Вашингтон дополнительных 500 бойцов.