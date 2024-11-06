ФБР розслідує погрози замінування виборчих дільниць у Пенсильванії

Президентські вибори у США

У вівторок, 5 листопада, громадяни Сполучених Штатів обирають президента.

У всіх шести штатах, що вагаються, де зараз йде підрахунок голосів, Дональд Трамп з невеликою перевагою обходить Камалу Гарріс.

На тлі виборів, голосування припинялося у штаті Джорджія через інформацію про мінування.

Також вибори суттєво вплинули на вартість криптовалюти Bitcoin.

Детальніше про перебіг виборів у США - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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