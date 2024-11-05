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У штаті Джорджія закривали виборчі дільниці через погрози з Росії про "мінування"

Джорджія, США, Вівторок 05 листопада 2024 21:36
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У штаті Джорджія закривали виборчі дільниці через погрози з Росії про "мінування" Фото: у штаті Джорджія закривали виборчі дільниці через погрози з Росії про "мінування" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В американському штаті Джорджія зупиняли голосування на двох виборчих дільницях через повідомлення про "мінування". Погрози надходили з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та The New York Times.

За інформацією поліції округу Фултон, фейкові погрози про замінування стали причиною тимчасового закриття виборчих дільниць у місті Юніон-Сіті, розташованому неподалік від Атланти.

Зазначається, що адреси електронної пошти можуть бути підроблені, і офіційні особи США ще не підтвердили, що погрози надійшли з Росії. Але слідчі вивчають історію активності облікового запису електронної пошти, щоб спробувати визначити, хто стоїть за цими погрозами.

"Ми чули деякі погрози російського походження. В інтересах громадської безпеки ми завжди це перевіряємо і будемо продовжувати дуже відповідально ставитися до подібних повідомлень", - заявив журналіста державний секретар Джорджії Бред Раффенспергер.

При цьому він не уточнив, як саме було визначено, що погрози про замінування надійшли з Росії.

Водночас у ФБР заявили, що їм відомо про погрози замінування виборчих дільниць у кількох штатах, "багато з яких, як видається, надходили з російських поштових доменів". Однак жодна з погроз поки що не була визнана достовірною.

Вибори у США

Сьогодні, 5 листопада, у США проходять президентські вибори. Кандидатом від Республіканської партії є Дональд Трамп, а від демократів - Камала Гарріс.

Фінальне опитування NBC News показало, що обидва кандидати йдуть нога в ногу. Камала Гарріс отримує підтримку 49% виборців, Дональд Трамп - ідентичні 49%. Лише 2% опитаних заявили, що не впевнені у своєму виборі.

Зазначимо, Трамп уже встиг проголосувати у штаті Флорида. Також він заявив, що впевнений у своїй перемозі.

Детальніше про вибори в США - у матеріалі РБК-Україна.

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