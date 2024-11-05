У штаті Джорджія закривали виборчі дільниці через погрози з Росії про "мінування"

В американському штаті Джорджія зупиняли голосування на двох виборчих дільницях через повідомлення про "мінування". Погрози надходили з Росії.

За інформацією поліції округу Фултон, фейкові погрози про замінування стали причиною тимчасового закриття виборчих дільниць у місті Юніон-Сіті, розташованому неподалік від Атланти.

Зазначається, що адреси електронної пошти можуть бути підроблені, і офіційні особи США ще не підтвердили, що погрози надійшли з Росії. Але слідчі вивчають історію активності облікового запису електронної пошти, щоб спробувати визначити, хто стоїть за цими погрозами.

"Ми чули деякі погрози російського походження. В інтересах громадської безпеки ми завжди це перевіряємо і будемо продовжувати дуже відповідально ставитися до подібних повідомлень", - заявив журналіста державний секретар Джорджії Бред Раффенспергер.

При цьому він не уточнив, як саме було визначено, що погрози про замінування надійшли з Росії.

Водночас у ФБР заявили, що їм відомо про погрози замінування виборчих дільниць у кількох штатах, "багато з яких, як видається, надходили з російських поштових доменів". Однак жодна з погроз поки що не була визнана достовірною.