ФБР расследует угрозы минирования избирательных участков в Пенсильвании

Угроза взрыва привела ко временной эвакуации здания в Западном Честере, штат Пенсильвания, где расположены избирательные участки.

По словам председателя избирательной комиссии округа Честер Джоша Максвелла, избирателей перенаправляли на соседние участки.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро отметил, что сейчас реальной угрозы для населения нет. Власти штата Пенсильвания проводят расследование сообщений совместно с ФБР.

В целом, по словам официальных лиц, голосование на выборах президента проходит гладко. Даже несмотря на проблемы, вызванные неправдоподобными угрозами о минировании со стороны России, которые сорвали голосование в нескольких штатах.