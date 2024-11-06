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Bitcoin оновив історичний рекорд вартості на тлі виборів в США

Середа 06 листопада 2024 05:40
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Bitcoin оновив історичний рекорд вартості на тлі виборів в США Фото: Bitcoin встановив новий історичний рекорд (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Вартість біткоїна (Bitcoin / BTC) перетнула контрольну позначку в 75 тисяч доларів. Таке оновлення рекорду популярної криптовалюти пов'язують з реагування ринку на президентські вибори у США..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ринкові дані Binance.

Зазначається, що зростання Bitcoin на 9,26% за 24 години дозволило цій криптовалюті встановити новий рекорд ATH, перевищивши 74 000 USD.

За даними ринку, це сталося станом на 03:07 (UTC - Всесвітній координований час, Coordinated Universal Time).

Разом з тим, за оновленими даними Binance Market Data, ціна біткойна (BTC) навіть ненадовго досягла позначки в 75 тисяч доларів США, тобто зросла більш ніж на 10% за 24 години

Зараз біткойн вже торгується за 74 831,99 американських доларів зі скороченим зростанням на 10,01% більше за 24 години.

Bitcoin оновив історичний рекорд вартості на тлі виборів в СШАBitcoin оновив історичний рекорд вартості на тлі виборів в США

Вартість біткойна оновила рекорд (фото: скрін binance.com)

Крім того, зазначається, що Ethereum (ETH) перевищив 2600 доларів США зі зростанням на 8,02% за 24 години.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за прогнозом інвестиційного фонду Pantera Capital, до 2028 року курс біткойна може стрімко зрости у ціні, а подорожчання станеться через халфінг (від англ. halving - вполовинення).

Зазначимо, що курсу криптовалюти не рідко "стрибає", реагуючі на різні політичні, економічні та соціальні події у світі. Нинішні президентські вибори в США - не виключення. До слова, раніше біткойн також оновлював свій рекорд після заяви Ілона Маска про інвестиції у криптовалюту ще у 2021-му.

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