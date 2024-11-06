ФБР розслідує погрози замінування виборчих дільниць у Пенсильванії
Ввечері у вівторок, 5 листопада, надійшли численні погрози про замінування виборчих дільниць і муніципальних будівель на території штату Пенсильванія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Загроза вибуху викликала тимчасову евакуацію будівлі в Західному Честері, штат Пенсильванія, де розташовані виборчі дільниці.
За словами голови виборчої комісії округу Честер Джоша Максвелла, виборців перенаправляли до сусідніх дільниць.
Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро зазначив, що наразі реальної загрози для населення немає. Влада штату Пенсильванія проводить розслідування повідомлень спільно з ФБР.
В цілому, за словами офіційних осіб, голосування на виборах президента відбувається безхмарно. Навіть незважаючи на проблеми, викликані неправдоподібними погрозами про замінування з боку Росії, які зірвали голосування в кількох штатах.
Президентські вибори у США
У вівторок, 5 листопада, громадяни Сполучених Штатів обирають президента.
У всіх шести штатах, що вагаються, де зараз йде підрахунок голосів, Дональд Трамп з невеликою перевагою обходить Камалу Гарріс.
На тлі виборів, голосування припинялося у штаті Джорджія через інформацію про мінування.
Також вибори суттєво вплинули на вартість криптовалюти Bitcoin.
Детальніше про перебіг виборів у США - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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