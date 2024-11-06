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ФБР расследует угрозы минирования избирательных участков в Пенсильвании

Среда 06 ноября 2024 06:10
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ФБР расследует угрозы минирования избирательных участков в Пенсильвании Фото: минирование избирательных участков было зафиксировано еще в одном штате (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером во вторник, 5 ноября, поступили многочисленные угрозы о минировании избирательных участков и муниципальных зданий на территории штата Пенсильвания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Угроза взрыва привела ко временной эвакуации здания в Западном Честере, штат Пенсильвания, где расположены избирательные участки.

По словам председателя избирательной комиссии округа Честер Джоша Максвелла, избирателей перенаправляли на соседние участки.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро отметил, что сейчас реальной угрозы для населения нет. Власти штата Пенсильвания проводят расследование сообщений совместно с ФБР.

В целом, по словам официальных лиц, голосование на выборах президента проходит гладко. Даже несмотря на проблемы, вызванные неправдоподобными угрозами о минировании со стороны России, которые сорвали голосование в нескольких штатах.

Президентские выборы в США

Во вторник, 5 ноября, граждане Соединенных Штатов выбирают президента.

Во всех шести колеблющихся штатах, где сейчас идет подсчет голосов, Дональд Трамп с небольшим перевесом обходит Камалу Харрис.

На фоне выборов, голосование приостанавливалось в штате Джорджия из-за информации о минировании.

Также выборы существенно повлияли на стоимость криптовалюты Bitcoin.

Подробнее о ходе выборов в США - читайте в материале РБК-Украина.

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