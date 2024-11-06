ФБР расследует угрозы минирования избирательных участков в Пенсильвании

Фото: минирование избирательных участков было зафиксировано еще в одном штате (Getty Images)

Вечером во вторник, 5 ноября, поступили многочисленные угрозы о минировании избирательных участков и муниципальных зданий на территории штата Пенсильвания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.