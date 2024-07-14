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Байден зробив нову заяву щодо замаху на Трампа і дав низку доручень

Неділя 14 липня 2024 21:54
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Байден зробив нову заяву щодо замаху на Трампа і дав низку доручень Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Джо Байден зробив низку нових заяв щодо замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

За словами Байдена, адміністрація отримала звіт. Зараз ФБР проводить розслідування, воно на початковому етапі. Наразі немає детальної інформації про мотиви, але відомо, хто стрілок.

"Тому я закликаю не робити передчасних висновків, нехай ФБР робить свою роботу", - сказав Байден.

Поки проводиться розслідування, президент США дав низку доручень. Зокрема:

  • Трамп як екс-президент та кандидат отримає посилену охорону. Байденом було доручено секретній службі надати республіканцю всі необхідні ресурси для забезпечення його безпеки;
  • президент США доручив секретній службі переглянути всі заходи безпеки на з'їзді Республіканської партії, який почнеться завтра, 15 липня;
  • Міністерству нацбезпеки доручено провести незалежний огляд того, що сталося.

У своїй промові під час брифінгу президент США ще раз закликав країну до єдності.

Нагадаємо, що вчора, 13 липня, у кандидата в президенти США Дональда Трампа стріляли, коли той виступав на мітингу в штаті Пенсильванія. В результаті атаки йому прострелили праве вухо.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ФБР підтвердило, що в Трампа стріляв 20-річний Томас Метью Крукс. За інформацією The Washington Post, Крукс, згідно зі списками виборців штату Пенсільванія, є республіканцем.

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