Байден зробив нову заяву щодо замаху на Трампа і дав низку доручень

Президент США Джо Байден зробив низку нових заяв щодо замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

За словами Байдена, адміністрація отримала звіт. Зараз ФБР проводить розслідування, воно на початковому етапі. Наразі немає детальної інформації про мотиви, але відомо, хто стрілок.

"Тому я закликаю не робити передчасних висновків, нехай ФБР робить свою роботу", - сказав Байден.

Поки проводиться розслідування, президент США дав низку доручень. Зокрема:

Трамп як екс-президент та кандидат отримає посилену охорону. Байденом було доручено секретній службі надати республіканцю всі необхідні ресурси для забезпечення його безпеки;

президент США доручив секретній службі переглянути всі заходи безпеки на з'їзді Республіканської партії, який почнеться завтра, 15 липня;

Міністерству нацбезпеки доручено провести незалежний огляд того, що сталося.

У своїй промові під час брифінгу президент США ще раз закликав країну до єдності.