Байден зробив нову заяву щодо замаху на Трампа і дав низку доручень
Президент США Джо Байден зробив низку нових заяв щодо замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
За словами Байдена, адміністрація отримала звіт. Зараз ФБР проводить розслідування, воно на початковому етапі. Наразі немає детальної інформації про мотиви, але відомо, хто стрілок.
"Тому я закликаю не робити передчасних висновків, нехай ФБР робить свою роботу", - сказав Байден.
Поки проводиться розслідування, президент США дав низку доручень. Зокрема:
- Трамп як екс-президент та кандидат отримає посилену охорону. Байденом було доручено секретній службі надати республіканцю всі необхідні ресурси для забезпечення його безпеки;
- президент США доручив секретній службі переглянути всі заходи безпеки на з'їзді Республіканської партії, який почнеться завтра, 15 липня;
- Міністерству нацбезпеки доручено провести незалежний огляд того, що сталося.
У своїй промові під час брифінгу президент США ще раз закликав країну до єдності.
Нагадаємо, що вчора, 13 липня, у кандидата в президенти США Дональда Трампа стріляли, коли той виступав на мітингу в штаті Пенсильванія. В результаті атаки йому прострелили праве вухо.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що ФБР підтвердило, що в Трампа стріляв 20-річний Томас Метью Крукс. За інформацією The Washington Post, Крукс, згідно зі списками виборців штату Пенсільванія, є республіканцем.
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