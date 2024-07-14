Трамп виступить на з'їзді Республіканської партії попри замах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки .

"Я справді люблю нашу країну і всіх вас і з нетерпінням чекаю на можливість звернутись до нашої Величної нації цього тижня у Вісконсині", - написав Трамп у своєму дописі.

Очікується, що з'їзд Республіканської партії затвердить Трампа єдиним кандидатом на виборах президента США.

Для забезпечення безпеки під час з'їзду Національний республіканський комітет (RNC) співпрацює з 40 різними правоохоронними органами, про що повідомив голова RNC Майкл Вотлі в інтерв'ю Fox News.

"На заході буде 50 000 делегатів, їхніх заступників та представників медіа, і вони будуть у безпеці. Це критично важливо для нас", – сказав він.

У поліції Мілуокі повідомили, що для охорони з'їзду прибудуть поліцейські з десятків штатів.

В спільній оцінці безпеки, виданій ФБР, Секретною службою США, поліцією Мілуокі та Центром аналізу загроз Вісконсину, правоохоронці не вказали конкретних загроз для з'їзду.



Радники виборчого штабу Трампа Кріс Лачівіта та С'юзі Вайлз розіслали працівникам штабу повідомлення про те, що з'їзд відбудеться, але заходи безпеки будуть посилені. Зокрема, мова йде про збільшення збройної охорони та постійну присутність службовців безпеки.